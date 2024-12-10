Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, 4-5-6 Aralık 2024 tarihlerinde Anne Sütü Emzirme Danışmanlığı Eğitimi düzenledi.

Eğitim, Sağlık Bakanlığı'nın 1991 yılından bu yana sürdürdüğü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eğitim sonrasında, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve beraberindeki sağlık yöneticileri, katılımcılara belgelerini verdi. Belge takdim törenine Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan katıldı.

Programın amacının, bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanması, ilk 6 ay yalnızca anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi ile sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlama olduğu belirtildi.