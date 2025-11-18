Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından 2008 yılında ilan edilen Avrupa Antibiyotik Farkındalık Gününün, antibiyotik direncinin küresel bir sağlık tehdidi haline geldiğine dikkat çekmek amacıyla her yıl 18 Kasım’da kutlandığını kaydeden Erol Afacan, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, antibiyotik direncine bağlı enfeksiyonlar her yıl 700.000’den fazla kişinin ölümüne yol açmaktadır. Bu durum, yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının bir sonucudur.

Eczacılar; Antibiyotiklerin yalnızca hekimin reçetesiyle kullanılması gerektiğini, tedavi süresinin eksiksiz tamamlanmasının önemini, antibiyotiklerin soğuk algınlığı veya gripte etkili olmadığını topluma anlatmakla yükümlüdür. Akılcı ilaç kullanımı politikalarının sahadaki en güçlü uygulayıcıları eczacılardır. Antibiyotik direncine karşı mücadelede, eczacının bilinçlendirici rolü hayati öneme sahiptir. Antibiyotikleri değil, bilgiyi çoğaltalım” dedi.

