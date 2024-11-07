Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta tesis antrenman sahasının yenilenmesi için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan destek istedi.

Özbalta tesis büyük ve küçük sahasındaki zeminin çok farklı olduğunu ve sakatlıklarda bununda etkisi olduğunu belirterek, ‘Antrenman sahamız artık kaldırmıyor. Oğuzhan Başkanımız elinden geleni yapıyor çabalıyor. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'dan ricam bu antrenman sahasının drenajının yenilenmesi gerekiyor. Daha öncede sakatlıklar oluyordu. Küçük saha ile küçük sahanın zemini çok farklı büyük sahamız katır kutur. Sezon başında bu konuda bir çalışma vardı ancak olmadı. Prosedürü nedir bilmem ancak Belediye Başkanımız elinden gelen desteği veriyor bu konuda da gerekeni yapacağına inanıyorum’ dedi.