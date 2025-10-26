Yurt dışında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ne getirileceğini öğrenmesinin ardından ülkeye dönme kararı aldı.

Marmara Cezaevi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan yeni bir soruşturma kapsamında ifade verecek.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE GETİRİLECEK

Geçtiğimiz gün başlatılan casusluk soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenilen Ekrem İmamoğlu, yarın tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'den Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU KARARI

Söz konusu gelişmenin basına da yansımasının ardından İsviçre'de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülkeye dönme kararı aldı.

"Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum" diyen Özel, "Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi'ne davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve şüpheli Hüseyin Gün'e yönelik 'casusluk' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde TELE 1 televizyonuna kayyum atanmıştı.