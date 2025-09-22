Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olarak görev yapan Ahmet Unurlu (58), dağlık alandaki aracında kalbinden bıçaklanmış şekilde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, dağlık alanda park halindeki bir aracın içinde bir şahsı hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde araç içerisinde kalbinden bıçaklanmış halde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ölen kişinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli olduğu belirlendi

Jandarma ekiplerinin soruşturması neticesinde hayatını kaybeden şahsın, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Oğuzeli İlçe Tarım Müdürlüğü'nde ziraat teknikeri olarak çalışan Ahmet Unurlu olduğu tespit edildi. Unurlu'nun cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı.