Avustralya'nın Sydney kentinde Bondi Plajı'na giren 2 silahlı saldırgan, çevredeki insanların üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Saldırı sırasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların da sayısının fazla olduğu açıklanırken, bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne serdi.

PARK CANSIZ BEDENLERLE DOLU

Plajdan silah ve çığlık seslerinin yükselmesinin ardından yüzlerce kişinin bölgede kaçtığı görülürken, bir başka görüntüde ise parkta yerlerde yatan çok sayıda cansız beden görülüyor.

BAŞBAKAN: POLİS SAHADA VE HAYAT KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Avustralya Başbakanı ülkeyi kana bulayan saldırıyla ilgili olarak "Bondi'deki görüntüler şok edici. Polis sahada ve hayat kurtarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.