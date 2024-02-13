Çorum Belediyesi, Çöplü Arastası’nda 3. ve 4. etap cephe sağlıklaştırma çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilk iki etabın ardından arastanın kalan kısımlarında da yenileme çalışması yapacaklarını açıkladı.

Çorum’u tarihi dokusunu canlandırmak için önemli çalışmalara imza atan Çorum Belediyesi, önce Saat Kulesi’ne cephe işyerlerinde ardından Tarihi Çöplü Arastasında birinci ve ikinci etap dahilinde 4 adada yenileme çalışmalarını tamamladı.

Arasta esnafıyla bir araya gelen Başkan Aşgın, Saat Kulesi merkezli yaptıkları cephe sağlıklaştırma ve aydınlatma çalışmalarının şehre muhteşem bir görünüm kazandırdığını belirterek, bu çalışmayı arastanın genelinde uygulayacaklarını açıkladı.

SEÇİMLERİN ARDINDAN İHALESİ YAPILACAK

Kaderine terk edilmiş haldeki arastanın tarihi dokusuna yeniden kavuşmaya başladığını söyleyen Başkan Aşgın, “Çöplü Arastası'nın adı çöplük olmuştu. Kaderine terk edilmiş bir haldeydi. Bu kimlikli arastamızı tarihi dokusuna yeniden kavuşturmak bizim aldığımız tarihi bir karar oldu. 4 adada çalışmalarımızı başlattık. İlk başta Saat Kulesi etrafıyla başladık, 1. etap olarak burayı kısa süre içerisinde tamamladığımız zaman şehrimizin ne kadar güzelleştiğini gördük. Hemen 2. etabın ihalesine çıktık ve oranın ihyasını, inşasını tamamlayarak yeniden ayağa kaldırıldık. 3. ve 4’ücü etapta ise 6 ada daha belirledik. Önce arastanın etrafını tamamlamayı hedefliyoruz. Bu 6 adanın ihalesini seçimden hemen sonra yapacağız. Ardından kalan kısımların da ihalesini yapacağız. Hedefimiz 1-2 yıl sonra arastamızın tamamını tarihi kimliğine kavuşturmak” dedi.