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MUSTAFA BURAK YALÇIN

Çorum’da uzun zamandır çözülemeyen ve 4 kişinin taraf olduğu arazi anlaşmazlığı arabuluculuk uygulaması sayesinde çözüme kavuşturuldu.

MAHKEMEYE GÖRE DAHA HIZLI SONUCA ULAŞILIYOR

Hukuki uyuşmazlıkların mahkemelere göre daha seri ve hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayan, tarafların anlaşmaları ve karşılıklı rızalarına dayanan arabuluculukta çözüme kavuşturulan örnek uygulamalardan biri de Çorum’da gerçekleşti.

1 EYLÜL’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ortaklığın giderilmesi davası açmadan önce zorunlu arabuluculuk şartı getirildi. Bunun üzerine anne ve babalarından kalan arazilerin paylaşımı nedeniyle 4 kardeş Çorum Arabuluculuk Merkezi’ne başvurdu.

Arabulucu Talha Mesci, öncülüğünde gerçekleşen toplantı sonrası taraflar mahkemeye gitmeden anlaşmış oldular.

MESCİ: YARGININ YÜKÜNÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ALDI’

Arabuluculuk sayesinde birçok konunun, mahkemeye gitmeden taraflar arasında anlaşma yoluyla çözüme kavuşturulduğunu, bunun da yargının yükünü önemli ölçüde aldığını belirten Arabulucu Talha Mesci, toplumsal açıdan değerlendirildiğinde de vatandaşları uzun süren mahkeme süreçlerinden kurtardığını ifade etti.

TARAFLAR MUTLU AYRILDILAR

Taraflar bu anlaşmazlığın bittiği için mutlu olduklarını aktararak, Çorum Arabuluculuk Merkezi’ne teşekkür ettiler.