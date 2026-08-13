Türkiye genelinde 2025 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

ARCA'DAN 3 MİLYARLIK VERGİ TAHAKKUKU

Listenin birinci sırasında 70 milyar 394 milyon 682 bin 569 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yer alırken, Çorum'da savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren ARCA Savunma Sanayi ise 3 milyar 643 milyon 711 bin lira vergi tahakkuku ile 36'ıncı sırada kendine yer buldu.

Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde ise ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, kendisine 2 milyar 991 milyon 536 bin 761 lira vergi tahakkuk edildi.

Listedeki ikinci isim, 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lirayla Haluk Bayraktar oldu. Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç da 830 milyon 795 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı.