Kadınlar Voleybol 2. liginde mücadele eden iki temsilcimiz Çorum Arenaspor ile Çorum Voleybol arasındaki maçtan Arenaspor 3-0 galip ayrıldı.

Ligin ilk yarısında da rakibini 3-0 yenen Çorum Voleybol dün oynanan rövanş maçında zorlanmasına karşın galip gelmeyi başardı.

Maçın ilk seti oldukça çekişmeli geçti Arenaspor bu sette rakibine 25-21 üstünlük kurarak 1-0 öne geçti. İkinci sete hızlı başlayan Arenaspor rakibi önünde oyunun kontrolünü erken ele geçirdi ve seti 25-16 kazanarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü set ise çok zorlu geçti. İki kez uzatmaya giden bu sette Arenaspor rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve seti 27-25 maçı da 3-0 kazanarak rakibinden rövanşıda aynı skorla almayı başardı.