Kadınlar Voleybol 2. Ligi 12. hafta maçında Osmancık Belediyespor evinde konuk ettiği Fındıklı 1974 takımını 3-0’lık net skorla yenerek ilk ikiyi takibini sürdürdü.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu ikinci sırada bulunan Bordo Mavi61 takımı deplasmanında rakibine yenilerek aradaki puan farkının açılmasına engel olamayan Osmancık Belediyespor dün evinde grupta son sırada bulunan Fındıklı 1974 takımı ile karşılaştı.

Rakibi önünde baştan sona kadar üstün bir oyun oynayan Osmancık Belediyespor ilk iki seti 25-10 ve 25-10’luk skorlarla 2-0 alarak öne geçti. Üçüncü sette konuk takımın maça ortak olmasına izin vermedi ve bu seti 25-16 maçıda 3-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyet ile Osmancık Belediyespor 27 puanla üçüncü sıradaki yerini sağlama aldı.

‘Alt yapıdan yetişen sporcularda ablaları kadar katkı verdiler.

Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz, Fındıklı karşısında üstün bir oyun sonunda galip geldiklerini alt yapıdan yetişen sporcularının gösterdiği performansın gurur verici olduğunu söyledi.

Gökgöz maç sonu değerlendirmesinde ‘Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans gösteren kızlarımızı kutluyoruz. Bizim için işin daha sevindirici yönü altyapıdan yetişen kızlarımızın da en az ablaları kadar katkı vermesi oldu. Önümüzdeki hafta hem okul sporlarında hemde kulüp maçlarında yine yoğun bir hafta bizi bekliyor. Ekibimizin tüm sporcularından oynadıkları tüm kategorilerde şampiyonluk bekliyoruz.

Ayrıca bugün bizi gerek tribünde gerekse maçtan sonra kızlarımızın yanında olarak destekleyen Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e , Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğlu’ya Osmancık Hakimi Mustafa Uğurluoğlu'ya , Belediye Meclis Üyeleri Fatih Eren ve Mustafa Duman'a teknik ekibimiz ve sporcularımız adına çok teşekkür ederiz. Hafta içi Altyapı maçlarımızın yanında Çarşamba günü ligde Samsunspor ile deplasman maçında tüm ekibimize başarılar diliyoruz...