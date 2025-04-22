Kayseri’de yapılan minikler masa tenisi Türkiye Şampiyonasında Arenaspor her kategoride kürsüye çıkmaya başaran tek kulüp oldu.

17-20 Nisan tarihlerinde Kalseri Kadir Has Spor Salonu’nda yapılan minikler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında takım müsabakalarında Derin Mülazım ve Burcu Asel Tuncerden oluşan kız takımı tüm maçlarını kazanarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştı.

Erkek takımı ise Canberk Sevindik, Muhammed Emre Kantik ve Kaya Temirden oluşan kadrosu ile üçüncülük kupasını kazanmıştı.

Pazar günü yapılan tek erkekler müsabakalarında ise Arenaspor’dan Muhammed Emre Kantik zorlu eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında son iki sezonun şampiyonu İstanbul DSispor’dan Akif Emre Bucak’a yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tek bayanlarda ise Arenaspor’dan Derin Mülazım yarı final maçında Konya Selçuklu Belediyespor’dan Ceyda Dökmeci karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son üç seti kaybederek 3-2 yenildi ve finale yükselme şansını kaybetti.

Dökmeci final maçında Pena Kolejinden Defne Üzümcü’yü 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Derin Malazım ise üçüncülük maçında Muğla Büyükşehir Belediyespor’dan Aybige Feride Üstündağ ‘ı 3-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Çorum Arenaspor kulübü takımlarda kız ve erkeklerin ardından ferdilerde de kürsüye çıkmayı başaran tek kulüp olarak büyük başarıya imza ve gelecek adına çok güzel mesajlar verdi.