Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, İl Özel İdaresi tarafından amatör spor kulüplerine yapılan malzeme yardımının beş katıma çıkarılmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Ferhat Arıcı amatör spor kulüplerine 2024 yılında yapılacak olan ayrılan 1 milyon liralık malzeme yardımının Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın özel girişimleri sonucunda 1,5 milyon liraya çıkarıldığınını belirterek ‘Böylece geçen yıla göre amatör spor kulüplerimize yapılacak malzeme yardımı bu yıl içinde beş kat artırılmış oldu.

Amatör spor camiamız adına bu süreçte emeği geçen ve amatör spora desteklerini hiç bir zaman eksik etmeyerek hep yanımızda olan başta Valmiz Doç. Dr. Zültif Dağlı, Milletvekili Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve tüm İl Genel Meclis üyelerine teşekkürü bir borç biliriz.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak diyoruz ki katkı sizden altyapı çalışması, başarı ve gençlere ulaşmak bizden. Hep birlikte Çorum’u bir spor kenti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz’ dedi.