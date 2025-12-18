SMA Tip 2 hastalığıyla mücadele eden Mustafa Baran Karakiraz, bugün Arca Çorum FK'yı ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, minik Baran’ın gülen yüzü ve ailesinin kararlı duruşu herkesi derinden etkiledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen buluşmada futbolcular ve teknik heyet, Baran bebek ve ailesiyle yakından ilgilenerek moral verdi.

Ziyaret boyunca hem Baran’ın yaşam mücadelesine dikkat çekildi hem de SMA konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Kulüp, bu anlamlı ziyaret vesilesiyle devam eden bağış kampanyasına destek çağrısında bulunarak dayanışmanın gücüne dikkat çekti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Mustafa Baran Karakiraz’ın verdiği yaşam mücadelesini görünür kılmak, SMA hastalığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve bu zorlu süreçte ailesinin yalnız olmadığını göstermek adına herkesi destek olmaya davet ediyoruz. Küçük katkıların büyük umutlara dönüşebileceği bu süreçte, Baran bebek için el ele vermenin önemine inanıyoruz” denildi.

Valilik onaylı bağış kampanyası kapsamında destek olmak isteyenler için bağış bilgileri şu şekilde paylaşıldı;

Valilik Onaylı Bağış Bilgileri

Alıcı Adı: Mustafa Baran Karakiraz

Banka: Ziraat Bankası

TL IBAN:

TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01

USD IBAN:

TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

EURO IBAN:

TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03

İletişim: 0530 251 43 19

Faaliyet Sorgulama Numarası: 19.2025.2949

Kampanya Sahibi: Osman Karakiraz