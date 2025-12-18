Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 17.haftasında 21 Aralık Pazar günü evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı.

Pasolig üzerinden satışa çıkarılacak olan biletler kale arkaları ve maraton tribününde 5 liradan satılacak.

Kapalı sağ ve sol 300 liradan, VİP A,B,E 1000 liradan, VİP C ise 2 bin liradan satışa sunuldu. Misafir takım seyircilerine ise biletler 6.5 liradan satışa çıktı.

C5 VE D4 CEZALI

Kulüpten yapılan açıklamada; ARCA ÇORUM FK’nın, 08.12.2025 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK – ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan;

Güney Tribünü Güney C5 ve Doğu Tribünü Doğu D4 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle, kulübümüzün bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakaya girişleri engellenmiştir. Kadın ve 15 yaş altı ücretsiz bilet uygulaması, yalnızca stadyum gişelerinden yapılmaktadır. Kontenjan ile sınırlıdır." denildi