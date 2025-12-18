TFF 1. Lig ekiplerinden Serik FK’da dengeleri sarsacak bir gelişme yaşandı.

Takımın bünyesinde bulunan yabancı futbolcuların tamamı, sözleşmelerini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Henüz kulüp yönetiminden resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan bu ayrılıkların sahaya ve sezonun geri kalanına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Tüm yabancılar birden ayrıldı

Alt Ligler’in sosyal medya hesabından aktarılan bilgilere göre, Serik FK forması giyen tüm yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetti. Ayrılıkların aynı anda ve topluca yaşanması, kulüp içindeki sorunların ciddi boyutlara ulaşmış olabileceğini düşündürdü. Şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmış bir gerekçe bulunmasa da, bu toplu çıkışın altında ekonomik ya da yönetimsel nedenlerin yatabileceği değerlendiriliyor.

Yerli oyuncular da ayrılabilir

Sadece yabancı futbolcularla sınırlı kalmayan bu ayrılık sürecinin, yerli oyunculara da sıçrayabileceği konuşuluyor. Kulübe yakın kaynaklar, bazı yerli oyuncuların da önümüzdeki günlerde takımdan ayrılmaya hazırlandığını ifade ediyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Serik FK sezonun ikinci yarısına neredeyse yepyeni bir kadroyla başlamak zorunda kalabilir.