Osmancık Caddesi’nde yaşanan patlamanın yaraları yavaş yavaş sarılmaya devam ediyor.

5 Kasım Pazar günü Osmancık Caddesi'nde meydana gelen doğal gaz patlamasında zarar gören Arıncı Apartmanı'nda tadilat çalışmaları tamamlandı.

Patlamanın olduğu Hilal Apartmanı'nın yıkımı gerçekleştirilirken, aynı patlamada dış cephesi zarar gören Arıncı Apartmanı'nda tadilat çalışmaları iki haftada bitti.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada; “Doğalgaz patlamasının yaşandığı Hilal Apartmanı karşısında bulunan ve patlamada hasar gören Arıncı Apartmanımızın dış cephe yenileme ve tadilat çalışmalarını tamamladık. Yaraların sarılmasına destek olan İçişleri Bakanlığımıza, Valimize ve Milletvekillerimize teşekkür ederiz.” denildi

Arıncı Apartmanı yöneticisi Kemal Gümüş; “1.5 aydır belediyenin misafirhanesinde ağırlandık. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Patlamanın olduğu günden beri bizim için seferber oldular. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun.” dedi