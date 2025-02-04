Arkel Hukuk Arabulucuk Bürosu, kuruluşumuzun 35’inci yıl dönümü nedeniyle gazetemize ziyarette bulundu.

Arkel Hukuk Arabulucuk Bürosu Av. Alperen Argut ile Av. Süheyla Keller, Arkel Hukuk Arabulucuk Bürosu Direktörü Burak Keller ve mesai arkadaşları Av. Fırat Sezgin ile Av. Deniz Doğan, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret etti.

Alperen Argut ve Süheyla Keller, Hakimiyet'in daha nice yıllar yaşaması dileğini ileterek, başarı dilediler.

Mustafa Burak Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arkel Hukuk Arabulucuk Bürosu ailesine teşekkür etti.