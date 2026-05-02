Kulüplü Yıldız Kızlar Voleybol’da Osmancık Belediyespor ilk maçında Tokat Voleybol 60 Spor’u 3-1 yenerek iddialı bir başlangıç yaptı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan grupta ilk maçta Çankırı Zirvespor’u 3-0 yenen Amasya Şehzadeler takımı ilk maçından galibiyet ile ayrıldı.

İkinci maçta Osmancık Belediyespor ise Tokat Voleybol 60spor takımı ile karşılaştı. Maçta ilk seti 25-20 kazanan Osmancık Belediyespor ikinci seti aynı skorla verdi. Üçüncü seti yine aynı skorla 25-20 alan temsilcimiz son seti de 25-19 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Grupta ikinci maçlar bugün oynanacak. İlk maçta saat 13’de Amasya Şehzadeler ile Osmancık Belediyespor saat 15’de ise Tokat Voleybol 60spor ile Çankırı Zirvespor karşılaşacak. Yarın ise saat 12’de Çankırı ile Osmancık Belediyespor 14’de ise Tokat ve Amasya takımları karşılaşacak.

Bu maçlar sonunda yarı final grubuna yükselen takım belli olacak.