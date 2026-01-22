Artan enflasyon ve yükselen maliyetlerin mali müşavirlik mesleğini olumsuz etkilediğini belirten Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, 2026 yılı asgari ücret tarifesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, asgari ücret tarifelerinin uzun süredir enflasyon karşısında eridiğinin altını çizerek, meslek mensuplarının artan iş yüküne rağmen emeğinin karşılığını alamadığını ifade etti.

Baran, “İş yükümüz her geçen yıl artarken ücretlerimiz aynı oranda artmıyor. Bu durum mesleki sürdürülebilirliği tehdit ediyor” dedi.

2026 yılı için TÜRMOB’un önerdiği yüzde 40’lık artışın adil ve gerekli olduğunu belirten Baran, daha düşük ücretlerle hizmet sunulmasının haksız rekabeti artıracağına ve mesleğin saygınlığına zarar vereceğine dikkat çekti.

SMMMO’un, İş Yükü Esaslı Ücret Tarifesi Modeli kapsamında hazırlanan tarifelerin TÜRMOB E-Birlik sistemi üzerinden yayımlandığını hatırlatan Baran, tüm meslek mensuplarını mesleki dayanışma kapsamında bu tarifelere uymaya davet etti.