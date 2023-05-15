MURAT KARASU

Milliyetçi Hareket Partisi’nden Çorum milletvekili seçilen Vahit Kayrıcı, Sungurlu’ya giderek hemşehrilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

21 yıl sonra yeniden meclise girmeyi başaran Vahit Kayrıcı, ilk ziyaretini seçimde kendisine büyük destek veren ve MHP’yi birinci parti çıkaran doğup büyüdüğü topraklar olan Sungurlu’ya yaptı.

KONVOYLA KARŞILANDI

Sungurlu girişinde kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Kayrıcı, daha sonra konvoyla şehir merkezine gelen Kayrıcı, MHP İlçe Başkanlığı önünde hemşehrileriyle buluştu.

Bayraklarla ‘Vekil Vahit’ sloganlarıyla karşılanan Kayrıcı için kurbanlar kesildi, dualar okundu.

Hemşehrilerine hitaben konuşma yapan Kayrıcı, Sungurlu’ya ve Çorum’a hizmet etmek için var gücüyle çalışacağını söyledi.

PARTİ ROZETENİ ÇIKARDI

Parti rozetini çıkaran Kayrıcı, herkese kapısının açık olduğunu belirterek, “Ben artık tüm Çorumluların milletvekiliyim. Çorum için, Sungurlu için, Çorum’un tüm ilçeleri ve köyleri için yapılması gereken ne hizmet varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağım” diye konuştu.