Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Zanaatkârlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ni ziyaret ederek, tanınan sürenin sonunda gelinen noktayı yerinde inceledi.

İşyerlerinde büyük oranda ilerleme kaydedildiğini belirten Başkan Aşgın, Aşağı Sanayi Sitesi'nin taşınma sürecinin başlatılması için hazırlıklara derhal başlanması talimatını verdi.

Ziyarette Aşgın’a, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Fatih Özüyağlı, Zanaatkârlar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yüklenici firma sahibi İrfan Yaşar eşlik etti.

"BÜYÜK ORANDA TAMAMLANMIŞ, EKSİKLER DE BİRAN ÖNCE GİDERİLMELİ"

Kooperatif alanındaki işyerlerini inceleyen Aşgın, inşaatlarda büyük bir gelişme sağlandığını ve dükkanların önemli bir bölümünün tamamlanma aşamasına geldiğini gördü.

Sürecin sonunda gelinen noktayı değerlendiren Aşgın, “Artık verilen sürenin sonuna geldik. Görüyorum ki gece gündüz çalışılmış ve işler büyük oranda tamamlanmış ama hâlâ eksiklikler var. Bu eksikler de bir an önce tamamlanmalıdır” dedi.

AŞAĞI SANAYİ İÇİN START VERİLİYOR

Kooperatifteki son durumu tespit ettikten sonra Aşağı Sanayi esnafının taşınma işlemlerinin artık ertelenemeyeceğini vurgulayan Başkan Aşgın, sürecin başlatılmasını istedi.

“Zanaatkârlar Yapı Kooperatifi’nde bize taahhüt edilen 250 dükkândan kaçı tamamlandı ve taşınabilir durumda, kaçı kiraya verildi, kaç tanesi işyeri sahibi tarafından kullanılacak ve geriye kaç tane boş dükkân kaldı; bununla ilgili hemen detaylı bir rapor hazırlansın. Bu raporla birlikte Aşağı Sanayi esnafı ile bir toplantı yapılsın. Bizim Aşağı Sanayi’de artık yeni imar planına göre altyapı, yol ve kanal çalışmalarına başlamamız gerekiyor.” dedi.