Tokat​'ta çalıştıkları inşaatta asansör boşluğuna düşen 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı. İddiaya göre, inşaatta çalışan 30 yaşındaki Osman Karaca ve 32 yaşındaki Ali Talha Sağlam, dengesini kaybederek 6. kattan asansör boşluğuna düştü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Karaca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali Talha Sağlam ise Zile Devlet Hastanesi'ne yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlam'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.