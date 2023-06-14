HURŞİT BOZKURT

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı Oğuzlar’da gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda artan asayiş olaylarının da masaya yatırıldığı ifade edildi.

Hitit Üniversitesi Oğuz Adası Yerleşkesi Su Sporları Tesisi’nde yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı ile ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen asayiş olaylarının masaya yatırılması, ilave alınacak tedbirler, şok uygulamaların il merkezi ile ilçelerde devam ettirilmesi, huzur ve güvenliği bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi başta olmak üzere, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için bayram öncesi, bayramda ve sonrasında alınması gereken tedbirler, bayram tatili süresince ilimiz şehirlerarası yol güzergahlarında düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetimlere ağırlık verilmesi hususları görüşülerek karara bağlanıldığı belirtildi.