24 yaşındaki Çorumlu genç kız kazaya kurban gitti

FATİH BATTAR
Çorumlu genç kız Kütahya’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Kader A. (24) yönetimindeki 01 DST 17 plakalı otomobil şarampole devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Aksu’nun cenazesi, kaza yerindeki incelemelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Genç yaşta trafik kazasına kurban giden 24 yaşındaki Kader'in cenazesi Çorum merkeze bağlı Çıkrık köyünde toprağa verildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 14:46