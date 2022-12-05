Çorum'da başına mermi isabet eden küçük çocuk hayatını kaybetti

EROL TAŞKAN

Çorum'da, yaklaşık 6 ay önce düğünde başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Berke Düzgün hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2022 tarihinde Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43'üncü Sokak’ta arkadaşları ile oynarken bir anda kanlar içinde yer kalan ve başına yorgun mermi düştüğü tespit edilen minik Berke, bugün doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti.

Minik Berke bugün ikindi namazına müteakip Abdibey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OLAY HAKKINDA

Olay, 21 Mayıs'ta Ulukavak Mahallesi Özgürevler 43'üncü Sokak’ta meydana geldi. Arkadaşları ile oynayan Berke Düzgün bir anda kanlar içinde yere düştü. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Düzgün’ün başına mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında olay günü Bayat Mahallesi Bayat 1'inci Sokak'ta düğün yapıldığı tespit edilmiş ve düğüne katılanların listesi ve kamera kayıtlarından yola çıkan polis, 2’si yaşı küçük olmak üzere 27'si şüpheli, toplam 287 kişinin ifadesine başvurmuştu.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, düğün alanında toplamda 5 bin 482 deforme mermi çekirdeği tespit edimiş, Samsun Kriminal Polis Laboratuarı Bölge Müdürlüğü'nde yapılan inceleme sonucu hazırlanan raporla şüpheliler arasındaki A.A.'ya ait tabancanın çocuğun başından çıkarılan mermi çekirdeği ile eşleştiği belirlenmişti. A.A. Eylül ayında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2022, 12:04