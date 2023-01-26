Çorum'da orman muhafaza memurlarına silahlı saldırı

Çorum’da, Orman Muhafaza Memurlarının görevleri sırasında silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Mecitözü’ne bağlı Bekişler Köyü’nde ihbara giden Orman Muhafaza Memurları görevleri sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz Salı günü saat 19.20 sıralarında 112 acile gelen telefon ihbarında Bekişler Köyü’nde kaçak ağaç kesildiğinin bildirilmesi üzerine Mecitözü Orman İşletme Şefliğinde görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının şüphelileri takibe aldıkları sırada silahlı saldırıya uğradıkları öğrenildi.

Orman Muhafaza Memurları işletme aracını siper edinerek kendilerini korumaya çalışırken, saldırıda ise herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.

ARZU ÖZKADER SALDIRIYI KINADI

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç-Bir-Sen) Çorum Şube Başkanı Arzu Özkader de, Orman Muhafaza Memurlarına yönelik saldırıyı kınadı.

Özkader, yaptığı yazılı açıklamada, “Görevlerini ifa ettikleri sırada silahları saldırıya uğrayan Orman Muhafaza Memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi sunarak bu çirkin saldırıyı yapan şahsın gereken cezai işleme tabii tutulmasını talep ederek, konunun takipçisi olacağız. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.