Çorum'da yedikleri yemekten zehirlenen 8 öğrenci hastanelik oldu

FATİH BATTAR

Çorum’da lise öğrencileri yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 8 öğrenci, dışardan yedikleri yemekten rahatsızlanınca okul idarecileri tarafından ambulans çağrıldı.

Mide bulantısı ve kusama şikayeti olan öğrenciler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenme vakasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023, 15:50