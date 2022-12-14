Çorumlu genç kadın evinde ölü bulundu!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi 37 yaşındaki Çorumlu Kafiye Akman, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı Kafiye Akman, çalıştığı işyerine gitmeyince yakın arkadaşları telefonla aradı. Akman'ın telefona yanıt vermemesi üzerine bu kez iş yeri arkadaşları evine gitti.

Çalan kapının açılmaması üzerine şüphelenen arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla eve girdiğinde Akman’ın yerde hareketsiz halde durduğunu gördü.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Akman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeninde her hangi bir yara ve morluk bulunmayan Akman’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Vücudunda tümör olduğu öğrenilen Akman’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Talihsiz kadının cenazesi, Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 18:58