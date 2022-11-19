Çorumlu gurbetçi feci kazada hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Fransa’nın Lille kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Çorumlu Atil Çetrez hayatını kaybetti. Kazada iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kuzey Fransa’nın Lille kenti yakınlarında Meteren mevkiinde önceki gün saat 15:30 sularında meydana gelen kazada şoförü direksiyonda uyuduğu belirtilen kamyonet ile bir taksi kafa kafaya çarpıştı.Takside yolcu olarak bulunan Çorum nüfusuna kayıtlı 43 yaşındaki ağır şekilde yaralanırken, taksi şoförü ile kamyonet şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin araçtan çıkardıkları Acil Çetrez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalbi durduğu belirtilen talihsiz gurbetçinin tüm çabalara rağmen hayata döndürelemediği ifade edildi.

D642 otoyolu üzerinde yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz gurbetçinin cenazesi Çorum'a gönderildi.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Alaca Evci köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022, 13:30