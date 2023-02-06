Elektrik panosunda yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle çıkan dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ulukavak Mahallesi Tekceviz 10. Sokak'ta bir apartmanın sigorta panosunda yangın çıktı.

Apartmanı kaplayan yoğun dumanı fark eden bir kişinin ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartmanın elektrik panosundaki kabloların kısa devre yapmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın, Çorum Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Binada sakinleri ile 11 kuş ve 2 kedi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 8 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yangını fark eden Erdal Döneyen, AA muhabirine, telefonuna gelen bir çağrıyla uyandığını belirterek, "Elektrik gidip geldi birkaç kere. Balkona çıktım baktım herkesin elektriği var. Panodan duman geldiğini gördüm. Yoğun dumanı görünce itfaiyeyi ve komşularımı aradım. İtfaiye gelene kadar kimse çıkamadı. Allah itfaiyemizden, devletimizden razı olsun, hemen geldiler olaya el attılar." dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 09:53