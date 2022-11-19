Otomobil takla attı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Çorum'da takla atan otomobilde yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mehtap Özartan'ın (36) idaresindeki 06 BNZ 285 plakalı otomobil, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çopraşık köyü yakınlarında takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Ayşenur Dirik (30), Ömer Arhan Özartan (5), Zeynep Hilal Özartan (12) ve İnci Dirik (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

(AA)