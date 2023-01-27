Otomobil takla attı: 3 yaralı

Çorum'da bir otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza Çorum - Samsun Karayolu'nda meydana geldi.

AYDINLATMA DİREĞİ YIKILDI

Edinilen bilgiye göre, Gamze K. idaresindeki 19 DH 051 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı daha sonra yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirerek takla attı.

ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ,Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edidli. Araçta sıkışan sürücü Gamze K. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan İsmet Ç. , Halim Ç. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)