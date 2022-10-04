Yardım kömürlerine göz diken şebeke çökertildi

Çorum’un İskilip ilçesinde yardım kömürlerini çalan şebeke, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

Kömürlerin bulunduğu depoyu 10 kez soyan ve devleti 450 bin TL zarara uğrattığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Olay, İskilip ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan Özel İdare Bakımevi deposunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İskilip Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan kömürlerin çalındığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri depo olarak kullanılan alan içerisinde şüpheli bir kamyonet ve şahısların olduğunu gördü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca neticesinde şahıslardan S.B. polis ekipleri tarafından yakalanırken, 2 şahıs ise gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri depoda kömür yüklü bulunan kamyonete el koydu.



Depoyu 10 kez soyan şebeke devleti 450 bin lira zarara uğratmış

Olayla ilgili soruşturmayı genişleten İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kayıplara karışan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. PTS ve KGYS kameralarını inceleyen polis ekipleri 10 kez depoda bulunan kömürlerin çalındığını ve olayda farklı şahısların da yer aldığını tespit etti. Şahısların 450 bin TL değerindeki yarım kömürünü çaldığı öğrenildi.



6 kişi tutuklandı

Polis ekipleri olayla ilgili tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda bakımevi sorumlusunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, İ.B., N.B., E.E., H.G ve S.B. tutuklandı. Şahıslarla birlikte hareket ettiği tespit edilen V.B. isimli şahsın da farklı bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu tespit edildi.

(İHA)