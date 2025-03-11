Sungurlu Belediyesi, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan içme suyu altyapısını yenilemek için başlattığı kapsamlı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçede uzun yıllardır kullanılan ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen asbestli borular, artık tarih oluyor.

Yıllardır ilçenin içme suyu altyapısında kullanılan asbestli borular, sağlık açısından önemli riskleri beraberinde getiriyor. Sungurlu Belediyesi, halk sağlığını korumak ve su kalitesini yükseltmek için bu boruları tamamen yenileme kararı aldı. Belediye ekipleri, ilk etapta toplam 37 kilometrelik alandaki asbestli boruların değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yenilenmesi işlemini tamamladı.

42 Kilometrelik Yeni İsale Hattı İçin İmzalar Atıldı

İçme suyu altyapısını modernize etmek için ikinci bir adım olarak, toplam 42 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattının yenilenmesi planlanıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ihale sonucu, yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Çalışmaların hızla başlaması ve kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Finansman İller Bankası'ndan Sağlanacak

Projenin finansmanı konusunda da bilgi veren Sungurlu Belediyesi, İller Bankası’ndan alınacak kredi ve hibe destekleriyle bu dev projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada; “İçme suyu isale hattımızın tamamını İller Bankası'nın sağlayacağı kredi ve hibelerle yeniliyoruz. Böylelikle Sungurlu halkını, yıllardır yaşadığı içme suyu sıkıntısından ve asbestli borulardan kurtaracağız” ifadelerini kullandı.