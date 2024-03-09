Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde 1991 yılından bu yana hizmet veren aşevi her gün 1100 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.

Vakıf hizmet binasının da yer aldığı Çepni Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi No:62 adresinde faaliyet gösteren aşevinde, 15 personel tarafından üretilen sıcak yemekleri gün içerisinde mobil dağıtım ekipleri ile muhtaç ailelerin yaşadıkları adreslere thermobox taşıma yöntemi ulaştırıyor.

Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamada 2023 yılında 294 aileden 1100 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Ailelerin sosyo-ekonomik durumlarının Vakıf tarafından düzenli olarak takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Aileler tarafından yeni başvurular, gelen talepler incelenip uygun bulunduktan sonra dağıtım listesine vakit geçirilmeden eklenip söz konusu hanelere yemek ulaştırılmaya başlanmaktadır. Aşevi faaliyetleri kapsamında halen 374 muhtaç aileye aylık 32 bin ekmek de verilmektedir. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda aşevi faaliyeti hayırseverlerimizin desteği ile yerine getirilmiş olacaktır. Hayırsever vatandaşlarımız diledikleri miktarda kişi sayısını belirleyerek bağış yapabilecek ve Ramazan ayı içerisinde belirledikleri günlerde onlar adına yemek üretimi ve dağıtımı yapılacaktır” denildi.