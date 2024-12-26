Asgari ücretin açıklanmasıyla marketlerde etiket değiştirme mesaisi başladı.

Asgari ücretin açıklanmasının hemen sonrasında zincir marketlerdeki fiyat etiketi değişiklikleri dikkat çekti.

Vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından durumu eleştirdi.

Asgari ücret geçtiğimiz akşam 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından 3 harfli marketler olarak anılan zincir marketlerde etiketler değiştirilmeye başlandığı görüldü.

Çorum'da vatandaşlar, hem belediye hem de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin etiket değiştirme yarışına giren marketlerin denetlenmesini istiyor.