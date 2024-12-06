Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Dinçer Solmaz il-ilçe ve kadın kolları yönetimi ile birlikte Pazar ziyareti gerçekleştirerek, hem esnafı hem de vatandaşları dinledi.

Bu ayın sonunda netleşecek olan 2025 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde CHP olarak asgari ücret taleplerinin 30 bin TL olduğunu aktara Solmaz, Cuma pazarında vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

En düşük emekli maaş talebinin de 1 asgari ücret düzeyinde olması gerektiğine dikkat çeken Solmaz; “Geçim yoksa seçim var. Seçim varsa da çare Cumhuriyet Halk Partisi'dir.” ifadelerini kullandı