Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

2024 yılı içerisinde yaklaşık 2 Bin maket denetlemesi yapan ekipler Çorum’da faaliyet gösteren zincir marketlerde denetimlerini sürdürdü.

Zabıta Müdürü İrfan Göyhan’ın da katıldığı denetimlerde kasa reyon arası fiyat farkı, tarihi geçmiş ürünler gibi konularda incelemelerde bulunuldu.

Marketler 50 farklı ürün incelenirken, markete gelen ürün irsaliyeleri de denetime tabi tutuldu.

İncelemelerin yıl boyunca aralıksız devam ettiğini dile getiren Zabıta Müdürü İrfan Göyhan 2024 yılı içerisinde yaklaşık 2 Bin denetim yaptıklarını ve denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini dile getirdi. Göyhan “Her markette 50 farklı ürün denetliyoruz. Denetlediğimiz ürünlerin kasada reyon fiyatında satılıp satılmadığını denetliyoruz. Ekiplerimiz tarafından 2024 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin market denetledi. Yapılan denetimlerde 150 cezai işlem uygulandı. Denetimlerimiz 2025 yılında da vatandaşlarımızın marketlerden güvenle alışveriş yapabilmeleri adına aralıksız devam edecek” dedi.