Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın, 1 Mart Cuma günü yeni dönem projelerini açıklayacak. 41 proje ile Çorumluların karşısına çıkacağını belirten Aşgın, yeni dönem projelerin şehrin tüm kesimlerini kapsadığını söyledi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, sitemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş ve mesai arkadaşlarımız Fatih Battar ve Yüksel Basar ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, yeni dönem projelerini hazırladığını belirterek, “Yeni dönem projelerimiz önceki döneme göre daha bilinçli, kapsayıcı, şehri kuşatıcı ve bütün olarak gören bir yaklaşımla hazırladığımız muazzam projeler oldu. Proje sayısı fazla idi. Bunu 41’e sınırlandırdık. 41 kere maşallah dememiz gereken projeler olarak görüyoruz bunları. Bu projeler şehrimizdeki tüm kesim tarafından büyük bir hüsnü kabul ile karşılanacak. Buna yürekten inanıyorum. Çocuklar, gençler, kadınlar, spor camiası, güngörmüşler için çok özel projeler var” dedi.

TANITIM TOPLANTISI CUMA GÜNÜ

Proje tanıtım toplantısının 1 Mart Cuma günü saat 19.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacağını aktaran Aşgın, toplantıya tüm Çorumluları davet etti.