Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında tansiyon, CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz’ın Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yönelttiği makam aracı sorusu nedeniyle yükseldi.

Gündem dışı söz alan Tuncay Yılmaz, belediyeye ait 2014 model AUDİ marka makam aracının elden çıkarılıp yerine 2025 model AUDİ A6 Quattro alındığı iddialarını gündeme taşıdı.

Yılmaz, aracın satış ve alım bedellerinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

ÇÖPLÜ: TOGG'U ŞEHİR İÇİNDE, AUDİ'Yİ ŞEHİR DIŞINDA KULLANIYORUZ

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, makam aracının alındığını doğrulayarak, "Şehir dışı programlarında AUDİ, şehir içinde TOGG, misafirlerin azlık-çokluk durumuna göre de diğer araçları kullanıyoruz. "300 bin kilometredeki 2014 model AUDİ şehir dışı ziyaretlerinde sıkıntı çıkarıyordu. Tamirat yapıldı ama yeteri performans alınmadı. 2. el olarak devrettik, 2. el olarak 5 bin kilometrede 2025 model aynı marka araba aldık" dedi.

ARACIN BEDELİNİ SÖYLEMEDİ

Başkan Aşgın Çöplü'ye "Tuncay bey çok istiyorsa rakamları söyle" dedi ancak Çöplü, aracın kaç liraya alındığı konusunda bilgi vermedi.

AŞGIN ARAYA GİRDİ

Yılmaz’ın fiyatı ısrarla sorması üzerine devreye giren Belediye Başkanı Aşgın, faturaların incelenebileceğini ifade ederek konunun gereksiz bir polemiğe dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

YILMAZ: 4 MAKAM ARACI VARKEN 5 MİLYON LİRA HARCANDI

CHP’li Yılmaz ise sürecin tüm detaylarıyla açıklanması gerektiğini savunarak, belediyede hâlihazırda dört makam aracı bulunduğunu, buna rağmen yaklaşık 5 milyon lira ödenerek yeni bir makam aracı alındığını iddia etti.

YAĞBAT: HEDEF SAPTIRMA

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise Yılmaz'ın hedef saptırmaması gerektiğini vurgulayarak, "4 makam aracı var diyerek hedef saptırma. Suçladığın konunun aynısını sen yapıyorsun. Mercedesten makam aracı mı olur?" diye cevap verdi.