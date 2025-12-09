Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çorum FK’lı Eren Karadağ adli kontrolle serbest bırakıldı.
Aralarında şüpheliler Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmaları istemiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Aralarında Eren Karadağ ve hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan tutuklandı.