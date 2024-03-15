Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Ahlatcı Çorum FK’yi ziyaret etti. Başkan Oğuzhan Yalçın ile görüştü ve ardından da antrenman yapan takımı ziyaret ederek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Halil İbrahim Aşgın ve beraberinde AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan kalabalık bir grupla Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak tesislerde Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ile bir süre görüşen Aşgın ve beraberindekiler daha sonra antreman için sahaya inerek burda Teknik Direktör Serkan Özbalta ve futbolcular ile bir araya gelerek gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ettiler ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu lig lideri Eyüpspor deplasman maçı öncesinde Başkan Oğuzhan Yalçın’ı arayarak başarılar dileyen ve prim taahhüt eden Başkan Aşgın’ın bu ziyaret sırasında taahhüt ettiği primide verdiği öğrenildi.

Alt yapı tesisi seçim sonrası başlıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çorum FK’yı ziyareti sırasında en önemli gelişme ise alt yapı tesisi konusunda yaşandı. Başkan Aşgın ziyaret sırasında Alt yapı tesisini gündeme getirdi. Daha önce görüştükleri Ahlatcı Çorum FK’ya alt yapı tesisini seçimlerden sonra hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Aşgın’ın Binicilik tesisi ve yanındaki alana yapmayı planladıkları alt yapı tesisinin en kısa sürede tamamlayarak hizmete hazır hale getireceklerini söyledi.

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekilere ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti. Yalçın’ın ayrıca kulübün büyük ihtiyacı olan olan alt yapı tesisi konusundaki bu yaklaşımından dolayı Başkan Aşgın’a ayrıca teşekkür etti.