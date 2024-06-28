Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yağlı güreş takımının antrenmanını ziyaret etti.

Nazmi Avluca sahası altındaki güreş antrenman sahasında tarihi Kırkpınar Güreşlerine hazırlanan Çorum Belediyespor yağlı güreş takımı antrenmanını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Yağlı Güreş Sorumlusu Ahmet Selbest ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ahmet Selbest Çorum Belediyesi adına yağlı güreşlerde Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek hedeflerinin Kırkpınar’da Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

Selbest Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a destekleri için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında Çorum’u sporun merkezi yapma çabalarının her branşta devam ettiğini ancak güreşe ayrı bir önem verdiklerini söyledi.

Ata sporu güreşin Çorum için ayrı bir önemi olduğunu belirten Aşgın ‘Çorum pehlivan yatağı olarak anılıyor ve bizde bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.

Minderde Süper Ligde hem serbest hem grekoromen stilde takımı olan 3-4 ilden biriyiz. Serbest güreş takımımın Türkiye ikincisi oldu. Yağlı güreşde de Çorum’u daha yukarılara taşımak için çalışmalarımız devam ediyor. Temmuz ayı ilk haftasında yapılacak olan tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Çorum’u en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum ve şimdiden başarılar diliyorum." dedi

Ziyaret sonunda Kırkpınar’da güreşecek pehlivanlar için yapılan dua ile Çorum’a madalya ve kupa gelmesi dilendi.