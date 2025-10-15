Nefes Gazetesi yazarı Serdal Saraç, bugünkü köşe yazısında Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a yer verdi.

Başkan Aşgın'ın pazar denetimine destek vererek diğer belediyelerin örnek alması gerektiğini belirten Saraç; "Belediye başkanları biraz sokağa çıksa çok şey değişir." dedi

İşte Saraol yazısı;

"Bizde belediye başkanları genellikle seçimden önce oy istemek için halka görünür, kazandıktan sonra da halkın yolunu unutur.

Oysa başkanlar biraz çarşı pazarda dolaşsa, halkın arasına karışsa o illerde, ilçelerde birçok sorun daha çabuk çözülür.

İşte bir örnek…

Edirne’den Kars’a kadar tüm pazarlarda şu olay her gün yaşanır.

Kendisini “uyanık” sanan bazı fırsatçı esnaf, tezgahın arkasına dizdiği ezik, bozuk, çürük ürünleri sağlam ürünlerle karıştırarak vatandaşa yutturur.

Vatandaş eve gittiğinde kazıklandığını anlar ama iş işten geçmiştir. Bunu yapan pazarcı da çoğunlukla cezasız kalır.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazara çıkıp esnafı denetledi.

Tezgahın arkasına dizdiği çürük malları çaktırmadan vatandaşa iteleyen esnafı uyardı.

Darısı diğer başkanların başına… Onlar da çarşı-pazarda denetime çıksa eminim büyük bir değişim yaşanır."