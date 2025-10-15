Çorum'da Samsun yoluna kurulacak 2.Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay çıktı.

Yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgesi'nden Ahlatcı Holding 1975 dönüm, savunma sanayi şirketi Arca ise 450 dönüm yer tahsisi istemişti.

Ahmet Ahlatcı 2.OSB'ye bin 600 kişinin istihdam edileceği 2 milyar dolar değerinde füze yakıtı üretim tesisi kurmayı planlarken, ARCA Savunma Sanayi'nin de bu bölgede yeni savunma sanayi hamlesi kurması bekleniyor.

OSB YÖNETİMİ AHLATCI VE ARCA'YA ONAY VERECEK Mİ?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayı birlikte gözler OSB'nin yeni yönetimine çevrildi.

Zira OSB yönetimi Ahmet Ahlatcı'nın istediği araziyi verip vermeyeceği merak konusu.

Ahmet Ahlatcı en son düzenlediği basın toplantısında Çorum'dan yer tahsisi verilmemesi halinde başka illere yöneleceğini açıklamıştı.

2.Organize Sanayi Bölgesi’ne stratejik yatırımların gelmesi gerektiğini söyleyen Ahlatcı; "Çorum’u çok seviyoruz ve yatırımlarımızı memleketimize yapmak istiyoruz. Her il bizi bekliyor. İlla gelin bize yapın diye. Sizin için özel OSB yapalım diyen iller var. Konya’da 15 tane OSB var. Ben 15’ine de doğalgaz veriyorum. Bir yer belirliyorlar. Özel teşvik de veriyorlar ama biz kendi memleketimize yatırım yapmak istiyoruz. Çorum halkı bu yatırımdan yararlansın istiyoruz. Yoksa Konya’ya yapmak mümkün, Antalya’ya yapmak mümkün. ” sözleriyle Çorum'dan yer verilmemesi halinde başka illere yöneleceğini belirtmişti.

ARCA NASIL BİR YATIRIM YAPACAK

Sungurlu'da faaliyet gösteren Arca Savunma ise 2.OSB'den 450 dönüm yer tahsisi istedi ancak ne tür bir yatırım olacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

İki dev şirketin 2.OSB'ye yapacağı yatırımlarla Çorum'un hem ekonomik olarak şahlanmasına hem de sosyo-kültürel açıdan bölgenin kalkınmasına çok ciddi katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇORUM BÜYÜKŞEHİR OLABİLİR Mİ?

İhracatıyla Türkiye'nin gözbebeği iller arasına girmeyi başaran ve Anadolu Kaplanı olarak anılan Çorum'un hızlı tren ve yeni yatırımlarla göç veren değil, göç alan iller arasında yakın zamanda da büyükşehir olmaya aday iller arasında olması öngörülüyor.