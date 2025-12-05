Türk Eğitim-Sen Sungurlu İlçe Temsilcisi Ali Karslı, ilçede bir velinin öğretmenler hakkında CİMER’e yaptığı şikâyetler üzerine iki okulda inceleme başlatıldığını belirterek, “Dayanaksız, gerçeklikten uzak ve adeta ego tatmini haline bürünen şikâyetler üzerinden öğretmenlere inceleme başlatılmasına son verilmelidir” dedi.

Ali Karslı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmen, eğitim sisteminde “Yetkisiz Sorumludur”. Çok fazla sorumlulukları vardır ama yetkisi yoktur. Öğretmenleri itibarsızlaştırmak, bir toplumun temeline dinamit koymaktan farksızdır. Öğretmenler, kendini bilmez velileri ve öğrencileri memnun etme memurları değildir.

İlçemizde bir baba, bir veli, üstelik mesleği asker. İlkokulda okuyan çocuğu Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e alkolik, sarhoş diyor. Öğretmeni tarafından uyarılıyor.

Diğer çocuğunun okuduğu okulda “Cumhuriyetin İlk Sabahı “kitabı alınıp okunması öneriliyor. Çılgına dönen asker baba klavyenin başına geçip CİMER’e öğretmenlerimiz hakkında mesnetsiz iftira ve ithamlarla şikâyette bulunuyor. Akabinde her iki okulumuzda meslektaşlarımız hakkında inceleme başlatılıyor.

Dayanaksız, gerçeklikten uzak ve adeta ego tatmini haline bürünen şikâyetler üzerinden öğretmenlere inceleme başlatılmasına son verilmelidir. Dayanaktan yoksun, iftira ve itham içeren başvurularda başvuru sahibine hukuki ve mali müeyyide uygulanmalı, iftira ve ithama maruz kalan çalışanlara tazmin hakkı tanınmalıdır. Öğretmenlere hak ettikleri değer, her türlü yasal korumalarla ve ciddi yaptırımlarla verilmeli. Öğretmenlerin kendini güvende hissetmesi sağlanmalıdır.”