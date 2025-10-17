Usta oyuncu Ferdi Akarnur, 60. sanat yılına özel hazırladığı tiyatro oyunu “Aşk Eski Bir Yalan” ile 20 Ekim Pazartesi günü Çorum'da seyirciyle buluşuyor.

Oyun, saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu'nda perdelerini açacak.

Bilet fiyatlarının 300 TL olduğu açıklanırken oyunla ilgili şu bilgi verildi:

"Ferdi Akarnur’un 60. sanat yılına özel olarak sergilenen Aşk Eski Bir Yalan, usta sanatçının Türk tiyatrosuna yaptığı unutulmaz katkıları kutlamak amacıyla sahneye taşınıyor. Sanat hayatında altmış yılı geride bırakan Akarnur’un oyunculuğu, bu komedinin derinliklerine anlam katarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Modern dünyada aşkı ve insan ilişkilerini mizahi bir dille ele alan bu eser, aşk hikayecisi Po’nun işini sonlandırmadan önce on bininci çiftini evlendirme çabasını konu alıyor. Fakat Po, umutsuz âşık Mahmut ve erkek düşmanı Halide ile karşılaştığında, işleri hiç beklemediği şekilde sarpa sarar. Mahmut’un Halide’ye olan saplantılı aşkı, aşkın gerçekten de “eski bir yalan” olup olmadığını sorgulatan bir komediye dönüşür.

İroni, mizah ve içsel çatışmalarla dolu olan bu oyun, izleyiciyi aşka ve modern romantik ilişkilere dair düşündürmeyi hedefler.

Unutmayın: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar ama aşkın mumu hiç sönmez!"