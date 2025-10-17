Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, hedeflerinin kendi kendine yeten bir hastane olduğunu belirtti.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın ile Yazı İşleri Müdürü Fatih Akbaş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, ziyarette hastanede yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hastanede hem alt yapı çalışmaları hem de hizmet kalitesini geliştirmek için ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, “Hastanede hem alt yapı çalışmaları hem de hizmet kalitesini geliştirmek açısından ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda özellikle hastanenin bazı birimlerinde değişiklikler oldu personel ve idare açısından. Bu arkadaşlarda şuan her zaman sahadalar. Sahada gördükleri eksiklikleri hızlıca değiştirmeye çalışıyoruz. Temizlik alanında karekod sistemine geçtik. Her birimi tek tek dolaşıp ne eksik var, neler yapabiliriz bunu tespit ediyoruz. Anlık yaptığımız küçük müdahaleler var. Büyük projelerimiz var. Bunların hepsini hem devletimizin katkısıyla hem vatandaşlarımızın özverisiyle bir şekilde düzene sokmaya çalışacağız” dedi.

Hastanenin imajını ulusal ve uluslararası alanda da geliştirmeye çalışacaklarını kaydeden Başhekim Gömeç, “Ben Çorumluyum. Buranın kalitesinin iyi olması hepimizi etkiliyor. Hastaneyi daha ileri götürmeye çalışacağız. Hastanenin imajını ulusal ve uluslararası alanda da geliştirmeye çalışacağız. Bunu üniversite ile birlikte entegre bir şekilde akademik çalışmalarla da destekleyeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Hastanenin tanınırlığını ve hekimler açısından da tercih edilebilir pozisyonda olmasını sağlamak istediklerinin altını çizen Başhekim Gömeç, “En önemli noktalardan bir tanesi de kendi kendine yeten bir hastane olsun istiyoruz. Kendi kendine yeten hastanede ne demek? Kendi öğrencisi kendi asistanı oluyor, asistanı hocası oluyor, hocası buradan emekli oluyor. Bu döngüyü oturttuğunuz zaman kalıcı bir düzene oturmuş olacak ve sıkıntısız bir şekilde bu hizmetler devam edecek inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile Yazı İşleri Müdürümüz Fatih Akbaş’a teşekkür etti.