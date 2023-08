Çorum, ana kucağı, baba ocağı dost bucağım benim. Kentin o kenar mahallesi Devane'de doğup büyürken, liseyi bitirene kadar yoksulluktan en yakın bir köye kasabaya dahi gidemezken üniversite kazanınca o dünya incisi, şehirler sultanı İstanbul'da yaşamak kısmet oldu bana. Seneler sonra da mucizevi bir şekilde BOĞAZİÇİ Beylerbeyi'nde bir yuva. Orada kaldığım o 30 yıl boyunca, bir gün tekrar sılaya dönme isteğim hiç aklımdan çıkmadı! İnsana yaşama sevinci veren, komşu akraba, arkadaşlığın en ağdalısını orada yaşamıştım zira.

Üstad romancı Reşat Nuri Gültekin, bir romanında diyor ya; "Roma'da ikinci olmaktansa üç evli bir köyde birinci olmak yeğdir."

Benim için de öyleydi Çorum.

İstanbuuul, Kaf Dağı arkasında bir masal ülkesi. Şahane manzaraları, fıkır fıkır rengarenk hayatı aklı baştan alan güzeli, güzellikleriyle şair, bestekar ressam ve yazarlara ilham kaynağı. Cennete teşbih edilen bir yer. Ama; fettanlığıyla maşuğuna daim cefa çektiren bir bi vefa!

Ta çocukluğumuzda düşünce ve adabımızı, masum, maharetli o güzeller güzeli Türkmen kızla rının gergefe takılı kumaşlara rengarenk ibrişimlerle işledikleri göz alıcı nakışlar misali, bizi eğiten ana, babalarımız arada; "oğul Cennet dahi, konu komşu, akrabayla. Sevip, sayanın, sahiplenenin olmadıkça nerede, hangi koşulda olursan ol garipsin. İnsanın sıhhatten sonra en büyük ihtiyacı yine insandır oğul, lakin çoğu bilmez bunu" derdi.

Yıllar sonra gurbete ara verip Çorum'a döndüğümde, sanat edebiyat sevdasıyla 1996 yılında yazdığım o ilk eserim (Şu Bizim Çorum)u Hakimiyet Gazetesi’nde tefrika edince, nice hemşeri beni arayıp kutladı. Çok etkilendiklerini itirafla yazmaya devam etmemi istediler. Ardından da yazılanların kitap olarak yayınlanmasında sponsorluk teklif ettiler. Dünden bu güne yayınladığım her eserime maddi ve manevi desteklerini sürdürdüler. Daha da güzeli basılan kitapların satışına yardımcı oldular.

Bu şehri ve insanlarını neden o denli sevip yıllar sonra İstanbul Boğaziçi’ni bırakıp tekrar sılaya dönmemin esbap-ı mucizesi budur işte.

Kimdir o destekçi hemşeri ve kurumlar?

1-(Çorum Hayat Şırınga'nın yıllarca müdürlüğünü yapan) Yaşar Temirtekin, 2-Çorum Beledi yesi. 3-Hakkı Bilal Müessesesi. 4- İş adamı Sarraf Ahmet Ahlatcı. 5-İstanbul'da Çorum Eğitim Kültür Vakfı. 6-Çelebioğlu Ticaret Recep Çelebioğlu. 7-Sakkaoğlu Ticaret (Kadir Sakkaoğlu). 8-Çorum Kasaplar Derneği eski Başkanı Yılmaz Kaya. 9-İstanbul'da eczacı Fazilet Öktem. 10-Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde Yeğenim Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş. 11-Kardeşi Ayhan Özçatalbaş. 12-Oğlum A. Serdar Özçatalbaş ve de 13-Çorum Lisesi’nden sınıf arkadaşım İstanbul’da Muhasebeci; (Cennet mekan can dostum ŞEMSİ HOŞGÖR). 14-Oğlu BURAK HOŞGÖR. Bir şehirler arası yolculukta 15 dakikalık sürede tanışıp ayrıldığım sanat sever dostum Yüksek Makina Mühendisi Muhsin BAŞAK.

Bu seçkin güzel insanların her birine ayrı ayrı minnet, tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Ve de, diyorum ki;

- ŞU ÇORUMLU’NUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ!-